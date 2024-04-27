Жирона с голом Довбика победила Лас-Пальмас, Алавес разгромил Сельту: результаты матчей 33 тура Ла Лиги

Украинец реализовал одно из двух пенальти

В 33 туре испанской Ла Лиги Жирона одержала выездную победу над Лас -Пальмас, Альмерия уступила Хетафе, Алавес разгромил Сельту.

В первом тайме встречи с Лас-Пальмасом Артем Довбик не реализовал пенальти — вратарь Альваро Вальес парировал удар украинца, но первым на добивание успел его партнер и открыл счет. Отметим, что Довбик впервые не реализовал пенальти в составе испанской команды.

После перерыва Довбик получил шанс отличиться забитым голом снова реализовав пенальти. Во второй раз украинец не ошибся и переиграл вратаря соперника. Он отличился в третьей игре подряд.

Украинский нападающий Жироны, забив 19 мяч в чемпионате, уходит в отрыв в гонке бомбардиров чемпионата.

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Топ-5 бомбардиров Ла Лиги

Артем Довбик (Жирона) — 19 голов Джуд Беллингем (Реал) — 17 Анте Будимир (Осасуна) — 16 Александер Сёрлот (Вильярреал) — 15 Борха Майораль (Хетафе) — 15

Чемпионат Испании — Ла Лига 33 тур, 27 апреля

Лас-Пальмас — Жирона 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 — 26 Лопес, 0:2 — 57 Довбик (пен)

Нереализованное пенальти: Довбик, 26.

Обзор

Артем Довбик вышел в стартовом составе и был заменен на 70 минуте. Виктор Цыганков вышел на замену. Он вернулся на футбольное поле после восстановления от травмы.

Альмерия — Хетафе 1:3 (1:1)

Голлы: 0:1 — 27 Гринвуд, 1:1 — 41 Лосано, 1:2 — 48 Гринвуд, 1:3 — 61 Мата

Алавес — Сельта 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 — 48 Симеоне, 2:0 — 54 Гуриди, 3:0 — 86 Бенавидес

27 апреля в испанской Ла Лиге состоится еще несколько игр:

19:30. Алавес — Сельта

22:00. Атлетико — Атлетик

Напомним, в матчи 32 тура испанского чемпионата подопечные Санчеса с голом Артема Довбика разгромили Кадис.

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