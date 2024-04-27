Мадрид. Киченок и Остапенко первыми вышли в четвертьфинал соревнований

Украинско-латвийская пара одержала вторую победу на турнире WTA 1000 в Испании

Мадрид, Испания • 23 апреля — 4 мая • грунт • $8,770,480

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 5) — Кэти Бултер/Маркета Вондроушова (Великобритания/Чехия) 6:3, 7:6(6)

Киченок и Остапенко стали первыми четвертьфиналистками турнира в Мадриде и попробуют во второй раз вместе пробиться в полуфинал. Свой лучший результат в столице Испании теннисистки показали два года назад.

Следующие соперницы Киченок и Остапенко определятся в матче Се Шувэй/Элизе Мертенс (Китайский Тайбэй/Бельгия, 1) — Хезер Уотсон/Сюй Ифань (Великобритания/Китай).

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