Хинчклифф назвал пятёрку гонщиков из США, достойных Ф1

Джеймс Хинчклифф, бывший гонщик IndyCar, ныне комментирующий эту серию на телеканале NBC, в своей колонке на официальном сайте чемпионата назвал пятёрку гонщиков, выступающих в США, которые, по его мнению, достаточно талантливы, чтобы добиться успеха и в Формуле 1.

1. Колтон Херта (IndyCar)

Имя Колтона сразу приходит на ум, ведь достаточно недавно он неплохо справился с тестами за рулём машины McLaren, а также с ним пытались подписать контракт в AlphaTauri (ныне Visa RB).

Одно время он успешно выступал в Европе, выигрывал гонки в Euroformula Open и британской Ф3, а потом вернулся в Штаты, чтобы подняться на вершину иерархии в IndyCar.

Ещё будучи новичком, он выиграл свою третью гонку, став самым юным победителем в истории серии, что, конечно, произвело впечатление. Его расслабленный подход к делу несколько контрастирует с культурой Формулы 1, но при этом может помочь правильно отнестись к делу в чемпионате, состоящем из 24 гонок.

Его вполне устраивает, когда задние колёса машины таскает по всей трассе, а это часто происходит, когда инженеры команд Формулы 1 пытаются бороться с недостаточной поворачиваемостью, возникающей в средней фазе поворотов.

Не сомневаюсь, что за Колтоном будет интересно наблюдать за рулём, если ему когда-нибудь удастся пробиться в Формулу 1.

2. Алекс Палоу (IndyCar)

В IndyCar никто не хочет, чтобы Палоу уходил – уж команде Chip Ganassi Racing точно не хотят. Но если мы забудем про мыльную оперу, связанную с его контрактными сложностями, и обратим внимание на главное, то Палоу вполне достойный кандидат в Формулу 1.

За три сезона в IndyCar он выиграл два титула, причём в прошлом году демонстрировал такое превосходство, какого мы уже давно не видели. Это говорит и о его профессиональной зрелости, и о том, что испанцу свойствен тот самый «инстинкт убийцы», необходимый, чтобы успешно выступать в Ф1.

Алекс умеет мыслить стратегически, умеет быстро ездить на машинах, которые не отличатся идеальным балансом, и при этом не теряет скорости. Также он очень грамотно работает с резиной, а это ключевой навык, чтобы показывать высокие результаты в Формуле 1.

3. Линус Лундквист (IndyCar )

Линус – новичок IndyCar, проводит только свой первый полный сезон в этой серии, но о нём уже много говорят, и не случайно. В 2018-м он выиграл титул в британской Ф3, после чего отправился в Америку, где со второй попытки в 2022 году просто сокрушил всю оппозицию в серии Indy Lights.

В конце прошлого сезона он заменил травмированного Симона Пажено в IndyCar и сразу смог показать отличную скорость, поэтому за ним начали охотиться многие команды.

В итоге он подписал многолетний контракт с Сhip Ganassi Racing, а это говорит само за себя. А в этой команде любят победителей и видят в гонщиках признаки настоящего таланта, однако редко берут новичков. Пока Линус демонстрирует неплохую скорость на всех трассах, на которых выступает, и нет причины сомневаться, что то же самое будет и в Формуле 1.

4. Коннор Зиллич (NASCAR)

Если вы никогда не слышали о Конноре Зилличе, это простительно, ведь ему только 17 лет, но он уже сделал себе имя в мира автоспорта. Он стал первым американцем, выигравшем кубок Академии картинга CIK-FIA – как в своё время Шарль Леклер. После этого за последние три года Коннор успел отличиться с самых разных гоночных категориях – в Кубке Mazda MX-5, в Trans-Am, в кузовной серии ARCA Menards и даже в LMP2.

А теперь он сотрудничает с командой Trackhouse Racing в NASCAR, и похоже, связывает своё будущее именно с этим чемпионатом, хотя способен пилотировать любую технику. Было бы интересно посмотреть, как столь яркий талант через несколько лет мог бы проявить себя в Европе сначала в молодёжных сериях, а затем и в Формуле 1.

5. Кристиан Расмуссен (IndyCar)

Этот 22-летний датчанин перебрался в США в 2018-м и во всех трёх первых сезонах входил в первую тройку по итогам года. Когда Кристиан по-настоящему освоился, выучил трассы, то за предыдущие четыре года выиграл титулы в трёх чемпионатах: в F2000, в Indy Pro 2000 и в Indy Lights. Так он заслужил право перейти в IndyCar и теперь сотрудничает с Ed Carpenter Racing. В этой команде умеют находить гоночные таланты, и Расмуссен вполне может стать одним из будущих чемпионов. Полагаю, через несколько сезонов на него могут обратить внимание и в Формуле 1.

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