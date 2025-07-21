Выбор составов резины для Спа – не самый обычный

Вторая половина чемпионата 2025 года начинается с этапа на классической трассе в Спа, на которой с 25 по 27 июля пройдёт Гран При Бельгии.

Это будет третий гоночный уик-энд сезона, в программу которого входит спринт, поэтому в пятницу пройдёт единственная тренировка, за которой последует квалификация к спринту. В субботу состоится короткая гонка с дистанцией в 15 кругов, и только потом в этот же день будет проведена основная квалификация, которая определит порядок старта в воскресном Гран При.

К выбору шин для бельгийского этапа в компании Pirelli подошли не самым обычным способом: составы подобраны не последовательно. В качестве Hard используется C1, самый жёсткий из всей линейки, а вот в роли Medium выступает C3, и C4 предлагается как Soft. В предыдущий раз подобный подход применялся на Гран При Австралии 2022 года, когда в трио составов входили C2 (Hard), С3 (Medium) и C5 (Soft).

C3 и C4 использовались в Бельгии и в 2024-м, поэтому элемент новизны связан только с выбором C1 в качестве наиболее жёсткого состава. Расчёты, сделанные с применением технологий компьютерного моделирования, позволяют Pirelli строить предположения, что такие составы должны повысить уровень интриги, поскольку степень неопределённости в работе с резиной должна возрасти.

К тому же, когда в программу уик-энда входит спринт, гонщики получают на один комплект сликов меньше. В распоряжении каждого будет по 12 комплектов резины для сухой погоды: шесть комплектов Soft и по два – Medium и Hard. При этом в двух первых частях пятничной квалификации к спринту разрешается использовать только шины средней жёсткости, а в финальной сессии – только Soft.

Впрочем, кольцо в Арденнских горах знаменито ещё и переменчивым характером местной погоды, и там не раз бывало, что одна часть трассы может быть залита водой, а над второй светит летнее солнце. Соответственно, велика вероятность, что в дело пойдёт и дождевая резина – как Intermediate, так и Extreme Wet, т.е. и промежуточные шины и шины для сильного дождя.

В прошлом году предпочтительным выбором была тактика двух пит-стопов, и лучше всего в плане эффективности и устойчивости к деградации себя показала резина наиболее жёсткого состава. Из двадцати гонщиков до финиша добрались 19, и только пятеро преодолели дистанцию с единственным пит-стопом – это были Джордж Расселл, Фернандо Алонсо, Лэнс Стролл, Кевин Магнуссен и Юки Цунода.

Все они стартовали на Medium и затем перешил на Hard. Но в призовую десятку вошли только Расселл, который первым увидел клетчатый флаг, и Алонсо, финишировавший девятым. Однако техническая инспекция после гонки установила, что машина Расселла была легче допустимого минимума, и пилот Mercedes был дисквалифицирован, поэтому победа досталась его напарнику, Льюису Хэмилтону. Семикратный чемпион мира предпочёл проехать дистанцию с двумя пит-стопами: стартовал на Medium, после чего использовал два комплекта Hard.

Также стоит напомнить, что перед прошлогодним Гран При Бельгии значительная часть асфальтового покрытия была обновлена – задача была в том, чтобы добиться более высокого сцепления и сгладить наиболее явные неровности. После этого поверхность асфальта стала намного менее абразивной, уровень сцепления действительно вырос, что привело к заметному повышению темпа.

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