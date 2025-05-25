Карлос Сайнс: Не таким должен быть Гран При Монако

Гонка в Монако стала четвёртой подряд, в которой Williams заработала очки двумя машинами. Алекс Элбон финишировал девятым, Карлос Сайнс – десятым.

По ходу дистанции оба гонщика команды намеренно сдерживали соперников, чтобы помочь друг другу создать задел времени для проведения второго пит-стопа. Тактика сработала, но после финиша и Алекс, и Карлос признали, что не в восторге от такой гонки.

Алекс Элбон (9-й): «Ни я, ни Карлос не хотим проводить гонки так, как сегодня. В этом мало приятного, но это была тактическая игра, и мы её реализовали. Первыми начали в Racing Bulls, и мы знали, что раз они начали первыми, то мы должны ответить.

Если реалистично оценивать картину, то мы проиграли гонку в субботу. В Монако вы платите за это цену – финишируете на тех же позициях, с которых стартовали. Уик-энд несколько разочаровал, поскольку мы не добились максимума, которого могли. Тем не менее, удалось заработать три очка для команды, так что мы продолжаем бороться».

Карлос Сайнс (10-й): «Не такую гонку мы хотели. Мы и другие команды удерживали определённый темп, чтобы создать отрывы, но не таким должен быть Гран При Монако. Команда отлично сработала, но я понимаю разочарование соперников, ведь мы сами стали жертвой обстоятельств.

Если говорить о позитивных моментах, то мы вновь двумя машинами заработали очки, хотя в квалификации возникло больше проблем, чем мы ожидали.

Команда отправляется в Барселону на финальный этап строенной серии. Я с нетерпением жду гонку перед моими болельщиками и надеюсь, что мы разделим с ними хороший уик-энд».

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