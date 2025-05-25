ЧМ по хоккею. Швеция и Дания сыграли матч за бронзу

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Состоялся матч чемпионата мира по хоккею между Швецией и Данией. Хозяева турнира разыграли между собой бронзу, а медали завоевали хоккеисты сборной Швеции, которые выиграли со счетом 6:2.

Дубли оформили Бэклунд и Йоханссон, два очка набрал Линдхольм и Зибанеджад.

Если для Швеции итоговое третье место не назвать успешным, то Дания провела невероятный для себя турнир, запомнилась победой над Канадой и впервые завершила ЧМ на четвертой позиции.

Вечером состоится финал между США и Швейцарией.

Чемпионат мира по хоккею. Матч за третье место

Швеция – Дания 6:2

Шайбы: 25:18 Бэклунд (Ларссон, Линдхольм) – 1:0, 29:50 Бэклунд (Хайнеман, Линдхольм) – 2:0, 37:08 Йоханссон (Сандин, Карлссон) – 3:0, 42:55 Рэймонд – 4:0, 43:15 Ольсен (Агард) – 4:1, 46:02 Элерс (Олесен) – 4:2, 48:25 Йоханссон (Бэклунд, Зибанеджад) – 5:2, 55:03 Зибанеджад (Карлссон, Густафссон) – 6:2

Вратари: Эрссон – Диков

sport.ua