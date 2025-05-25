Впервые в карьере. Вратаря Астон Виллы удалили в матче АПЛ

Вратаря "Астон Виллы" удалили в матче АПЛ.
На второй компенсированной к первому тайму минуте, Эмилиано Мартинес вбежал в штрафную и прыгнул на Хойлунда.
Арбитр показал вратарю прямую красную карточку, и аргентинец вынужден был уйти из поля.
Унаи Эмери совершил замену – вместо Марко Асенсиол выпустил Робина Ольсена.
К слову, это первая красная карточка вратаря за основную команду. До этого он получал удаление, выступая за "Арсенал U21".
После первого тайма "Астон Вилла" и "Манчестер Юнайтед" игрвали вничью 0:0.