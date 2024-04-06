Потенциальный дуэт украинцев: Довбик может перейти в клуб АПЛ

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Артем Довбик летом может стать одноклубником Михаила Мудрика. В трансфере Нападающего Жирона ты сборной Украины заинтересован Челси.

Об этом сообщает Give me Sport.

Отмечается, что руководство лондонского клуба рассматривает украинца как альтернативу форварду Наполи Виктору Осимхену, поскольку им будет сложно конкурировать за нигерийца с ПСЖ.

В текущем сезоне Артем сыграл 28 матчей в Ла Лиге, забил 16 мячей и отдал 5 результативных передач. Он делит первое место в списке бомбардиров чемпионата Испании с полузащитником Реала Джудом Беллингемом и нападающим Осассуны Анте Будимиром.

Напомним, недавно сообщалось, что Милан и Арсенал хотят приобрести Довбика. Также украинец претендует на звание лучшего игрока месяца в Жироне.

Благодаря дублю в ворота Бетиса Довбик вошел в историю Жироны

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