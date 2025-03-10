Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик оценил шансы Рафиньи на завоевание Золотого мяча.

"Конечно, он один из претендентов на награду. Он жаждет побед, поэтому мне приятно наблюдать за его игрой. Я рад, что он здесь, в "Барселоне", и играет на самом высоком уровне. Рафинья проводит отличный сезон, он очень помогает команде, его голы в последних матчах говорят сами за себя. У него все характеристики топ-игрока".