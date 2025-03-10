Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик оценил шансы Рафиньи на завоевание Золотого мяча.
"Конечно, он один из претендентов на награду. Он жаждет побед, поэтому мне приятно наблюдать за его игрой. Я рад, что он здесь, в "Барселоне", и играет на самом высоком уровне. Рафинья проводит отличный сезон, он очень помогает команде, его голы в последних матчах говорят сами за себя. У него все характеристики топ-игрока".
Заметим, что Рафинья в этом сезоне забил 25 голов и отдал 18 ассистов в 40 матчах за "Барселону" во всех турнирах. По версии авторитетного портала Transfermarkt, его стоимость сейчас оценивается в 80 миллионов евро.