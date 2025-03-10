Гаэль Монфис: “Когда наша с Элиной дочь только родилась, все было жутко сложно. Сейчас все изменилось”

Муж Элины Свитолиной француз Гаэль Монфис рассказал как проходят его дни во время “Мастерса” в Индиан-Уэллс, куда они приехали со своей двухлетней дочерью



“В самом начале, когда родилась наша с Элиной дочь (в октябре 2022 года), все было жутко сложно: честно говоря, я был просто никакой, скажем прямо. Все было новым для меня. А сейчас все изменилось. Сегодня утром я проводил с ней время, и это забавно, потому что к матчу готовишься совершенно по-другому. Мы играли, она открывает для себя столько нового, хочет, чтобы я прошелся с ней по всему комплексу, но, в конце концов, у меня же матч! (смеется).

Но в целом я чувствую себя прекрасно, счастлив быть со своей семьей. На этом турнире, когда я выхожу на корт, у Элины как раз выходной от матчей. Это странное совпадение, но такой ритм помогает выступать лучше. Это придает смысл всему, что я делаю. Я очень благодарен за поддержку маме Элины, за то, что у нас есть возможность находиться в таком семейном уюте даже во время турниров – это далеко не у всех есть. Все это дает мне дополнительную мотивацию показывать максимум на корте”, – приводит слова Гаэля Монфиса издание L’ÉQUIPE.

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Напомним, что на “Мастерсе” в Индиан-Уэллс Гаэль Монфис уже обыграл Яна-Леннарда Штруффа и Себастьяна Корду, став третьим самым возрастным игроком, дошедшим до третьего круга на турнире АТР 1000. Сегодня французский теннисист сыграет против Григора Димитрова за место в четвертом раунде.



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