Известно, когда сыграют перенесенный матч Валенсия – Реал из-за шторма Dana

Матч перенесен на 2 января
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
Из-за сильного шторма Dana, который недавно прошелся по Испании, матч 12-го тура Ла Лиги между "Валенсией" и "Реалом" был перенесен.
Поединок состоится в четверг, 2 января, в 20:00 по центральноевропейскому времени.
Как пишет Relevo, оба клуба хотели бы его провести в феврале, но неудачные результаты "Реала" в Лиге чемпионов привели к тому, что мадридский клуб тогда, вероятно, будет играть матчи плей-офф для команд с 9 по 24 место.
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