«Есть два варианта». Топовый боксер назвал победителя реванша Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Богачук

Топовый украинский боксер Сергей Богачук поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Подписывайтесь на канал Уса Усика в YouTube, чтобы не пропустить все о боксе!

«В этом бою есть два варианта – победа Усика нокаутом или по очкам. Все зависит от готовности Тайсона на этот бой. Если британец хорошо подготовится, то проиграет решением, но если плохо – его просто нокаутируют. Конечно, Усик победит», – сказал Богачук.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua