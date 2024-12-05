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Хоккей

США, Канада — кто фаворит? А какой была бы сборная России? Оцениваем составы на турнир со звездами НХЛ

Сборные США, Канады, Финляндии и Швеции объявили составы на Турнир четырех наций

США, Канада — кто фаворит? А какой была бы сборная России? Оцениваем составы на турнир со звездами НХЛ

Коннор Макдэвид, Остон Мэттьюс, Александр Барков, Филип Форсберг. Фото Imagn Images, USA Today Sports Объявлены составы команд на Турнир четырех наций, в котором примут участие звезды НХЛ

С 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне пройдет Турнир четырех наций (Канада, США, Швеция, Финляндия) — предтеча возрожденного Кубка мира. Пока трудно предположить, насколько серьезно отнесутся к нынешнему формату большие звезды НХЛ. Они давно мечтали о международном соревновании с участием всех сильнейших (увы, прям всех сильнейших не будет и в этот раз), желая подчеркнуть свою национальную гордость на льду.

Однако длинной истории у этого междусобойчика нет, как и особой атмосферы. Сложно представить, что игроки в разгар сезона смогут достать из себя все, как весной в Кубке Стэнли. Тем не менее увидеть самых-самых в новой для них роли как минимум любопытно. Когда еще два величайших нападающих современности Кросби и Макдэвид окажутся на льду вместе? Сегодня были объявлены окончательные составы на турнир.

Канада

США, Канада — кто фаворит? А какой была бы сборная России? Оцениваем составы на турнир со звездами НХЛ

Дома канадцы должны быть фаворитами в любом состоянии. От уровня лидеров команды в топ-6 нападения кружится голова. Здесь собраны будущие члены Зала славы НХЛ. Единственная проблема заключается в том, как они будут делить шайбу. И Макдэвид, и Кросби, и Маккиннон привыкли брать на себя, а здесь придется делиться.

Возможно, сборной Канады не хватает габаритов и грубой физической силы по сравнению с тем, что привыкли видеть от команды раньше. В нынешнее миролюбивое время эти хоккейные ценности востребованы меньше.

США, Канада — кто фаворит? А какой была бы сборная России? Оцениваем составы на турнир со звездами НХЛ

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С каждым годом выбор качественных вратарей становится меньше. Ни одного представителя Канады в этом амплуа не назовешь даже локальной звездой. Когда такое было?

Монтембо или Биннингону требуется ловить свое. В остальном помогут полевые игроки.

В обороне меньше звезд первой величины, чем у шведов, но половина выступает вместе в своих клубах (Макар и Тэйвз, Пьетранджело и Теодор). Сыгранность имеет значение. Клубные связки есть и в атаке, а базовые хоккейные навыки, присущие именно канадцам, да еще умноженные на высочайшее индивидуальное мастерство, позволят быстро подстроиться друг под друга остальным. Лучший тренер НХЛ последних лет десяти Джон Купер в помощь.

США

США, Канада — кто фаворит? А какой была бы сборная России? Оцениваем составы на турнир со звездами НХЛ

Сборная США во главе с Майком Салливаном смотрится фаворитом без изъянов — мощнейшая вратарская линия, мобильная, креативная и сбалансированная оборона, разноплановая атака, где хорошо сочетаются талант, опыт и молодость. Однако на международном уровне у американцев очень давно не было больших побед.

При очевидных козырях в виде агрессивной и скоростной игры команда плохо держит удар в критические моменты, чем резко контрастирует на фоне волевых соседей из Канады. Возможно, недостающим звеном станет братский дуэт Ткачаков.

США, Канада — кто фаворит? А какой была бы сборная России? Оцениваем составы на турнир со звездами НХЛ

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Их отец Кит в 1996-м на Кубке мира стал одним из важных составляющих сенсационной победы на турнире. Финальная серия с канадцами запомнилась массой стычек и грязных приемов с обеих сторон. Но этот отвратительный план, выбранный главным тренером Роном Уилсоном, сработал.

Нынешнему американскому поколению игра только в белых перчатках успеха не приносит. Братья Ткачаки унаследовали фамильные черты от своего отца в полном объеме — использование провокаций, умение залезть под кожу, и рубиться, никого не жалея. С этим у них все в полном порядке.

Финляндия

США, Канада — кто фаворит? А какой была бы сборная России? Оцениваем составы на турнир со звездами НХЛ

Для финской сборной предстоящий турнир открывает новый период, в котором на тренерской скамейке не будет лучшего специалиста в ее истории Юкки Ялонена. Его преемник Антти Пеннанен известен только внутри страны, поэтому пока сложно представить, как он сумеет распорядиться составом.

На бумаге это очень сбалансированная команда с приличными вратарями и талантливым нападением, где собраны интересные игроки разного плана. Чуть скромнее на фоне остальных линий выглядит оборона, в которой выделяется только Хейсканен. В последние годы Ялонен не гнался за звездами, лепя крепкие сборные из середняков с редкими вкраплениям звезд. Это приносило успех.

США, Канада — кто фаворит? А какой была бы сборная России? Оцениваем составы на турнир со звездами НХЛ

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Сейчас у финнов больше ярких личностей — следовательно, сложнее в короткие сроки построить крепкий коллектив. Барков, Ахо, Рантанен, Хинтц, Гранлунд, Лайне привыкли в своих клубах находиться на первых ролях, и теперь каждому придется поумерить свое эго. В случае удачной трансформации от индивидуального к коллективному эта версия сборной Финляндии способна обыграть любого соперника. У нее есть баланс и не видно слабых мест.

Швеция

США, Канада — кто фаворит? А какой была бы сборная России? Оцениваем составы на турнир со звездами НХЛ

Шведская сборная даже при беглом анализе не производит «вау-эффекта». Возможно, выступление на международном уровне мотивирует топовых игроков, у которых почти нет достижений на клубном уровне в НХЛ. Выделяется оборона, где собраны сплошные звезды. Сильнее защиты по именам на турнире не будет. Но каждый из этих игроков привык выходить в первой паре и проводить на площадке свыше 20 минут, поэтому понять, какой будет их эффективность в других условиях, пока сложно.

Главный тренер Сэм Халлам работал на двух последних чемпионатах мира и не слишком впечатлил. Вечные проблемы «Тре Крунур» решить ему не удалось — вспоминаем, как минувшей весной его команда развалилась в полуфинале с чехами (3:7). Сильных игроков у него в команде много. Особенно в обороне. Но без характера и агрессии на одном таланте далеко не уедешь.

США, Канада — кто фаворит? А какой была бы сборная России? Оцениваем составы на турнир со звездами НХЛ

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Вратарь Густавссон круто начал сезон с «Миннесотой», но ни у него, ни у его коллег Маркстрема и Улльмарка, которые еще недавно котировались высоко, нет за плечами опыта серьезных побед. Эти голкиперы тоже плывут под давлением. О линии нападения сложно сформировать конкретное впечатление. Смотрится она неплохо. Вот только ни одной суперзвезды здесь не найти — Петтерссон несколько сдал, а Братт, при всем уважении к его очкам, не кажется человеком, способным делать разницу против топов.

Бонус: Россия (если бы играла на этом турнире)

США, Канада — кто фаворит? А какой была бы сборная России? Оцениваем составы на турнир со звездами НХЛ

Сборная России как минимум не была бы лишней на этом событии. Гипотетически к фаворитам ее сложно отнести. Но в краткосрочном турнире велика роль случайности. База у нашей команды для хорошего выступления была бы отличной — вратари и оборона потенциально смотрятся лучше всего за последние четверть века. От этого уже можно выстраивать что-то серьезное, несмотря на извечные проблемы с центральными нападающими.

США, Канада — кто фаворит? А какой была бы сборная России? Оцениваем составы на турнир со звездами НХЛ

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В ориентировочном составе нет перекоса в сторону больших звезд, для каждой из которых необходим отдельный носильщик рояля. Капризов, Кучеров, Ничушкин, Барбашев, Бучневич — классные форварды, знающие, как правильно действовать в обороне. Много дискуссий наверняка развернулось бы вокруг выбора тренерского штаба и модели игры. Очевидно, что российской команде в этом варианте сложно было бы действовать в каждом матче только с позиции силы.

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