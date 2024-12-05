Условия победы McLaren/Ferrari в Кубке конструкторов

Перед финальным этапом сезона в Абу-Даби у McLaren преимущество в 21 очко перед Ferrari в борьбе за Кубок конструкторов. Мы изучили варианты, при которых каждая из команд гарантирует себе победу по итогам сезона.

В Абу-Даби гонщики Ferrari Шарль Леклер и Карлос Сайнс могут принести своей команде 44 очка при условии финиша на первой и второй позиции и лучшего круга в гонке. Таким образом, McLaren нужно заработать 24 очка, чтобы гарантировать себе титул вне зависимости от результатов Скудерии.

Если McLaren заработает 23 очка, то при условии победного дубля и лучшего круга Ferrari, команды сравняются по очкам, и тогда обладатель Кубка конструкторов будет определён по числу побед. Сейчас у McLaren и Ferrari по пять побед, и в случае успеха Леклера или Сайнса на трассе Яс-Марина, титул получит команда из Маранелло.

Простейший сценарий для McLaren – финиш одного из их гонщиков впереди обоих гонщиков Ferrari. При таком варианте Кубок конструкторов достанется британскому коллективу, даже если второй их гонщик сойдёт с дистанции.

Если Ландо Норрис или Оскар Пиастри выиграют Гран При Абу-Даби, то титул тоже достанется McLaren. При сценарии победного дубля Ferrari, гонщики McLaren должны финишировать не ниже четвёртого и пятого места и при этом показать лучший круг, чтобы гарантировать себе Кубок конструкторов.

Если гонщики Ferrari финишируют первым и третьим, то для победы Ferrari будет необходимо, чтобы в McLaren заработали не больше 12 очков.

Если ни одна из этих двух команд не победит в Абу-Даби, и после гонки у них будет равное количество очков, то судьбу Кубка конструкторов определит количество вторых мест – на данный момент у McLaren их десять против четырёх у Ferrari.

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