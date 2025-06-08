Гонщик McLaren Оскар Пиастри получил предупреждение за то, что во второй тренировке Гран При Канады после вылета в финальной шикане вернулся на трассу с нарушением инструкций директора гонки.

Оскар должен был вернуться на трассу, объехав с нужной стороны столбик, или проехав по оранжевому поребрику, чего он не сделал. Это предупреждение Пиастри не является гоночным.

Его напарника по команде McLaren Ландо Норриса тоже подозревали, что он неправильно вернулся на трассу после вылета в последней шикане, но Ландо задел оранжевый поребрик, поэтому к нему у стюардов нет вопросов.

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