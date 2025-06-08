На Ролан Гаррос состоятся уникальные финалы: в Париже такого не было уже 40 лет

На Открытом чемпионате Франции определились участники решающих матчей в одиночном разряде у мужчин и женщин



В обоих финальных поединках друг против сыграют первая и вторая ракетки мира: у мужчин это будут Янник Синнер (Италия) и Карлос Алькарас (Испания), а у женщин – Арина Соболенко (-) и Коко Гауфф (США).

Как сообщает сервис теннисной статистики Opta, такие финалы состоятся на Ролан Гаррос впервые с 1984 года. Тогда это были американец Джон Макинрой против чеха Ивана Лендла (победил Лендл) и американское дерби Мартины Навратиловой против Крис Эверт (победила Навратилова).

Вообще на «мейджорах» в последний раз такое было на US Open-2013. Тогда серб Новак Джокович сыграл против испанца Рафаэля Надаля (победил Надаль) и американка Серена Уильямс против “нейтральной” Виктории Азаренко (победила Уильямс).

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