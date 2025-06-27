Первая соперница Соболенко на Уимблдоне: “В моей игре есть множество компонентов, которых нет даже у топ-теннисисток”

197-я ракетка мира Карсон Бренстайн из Канады рассказала о своем теннисе перед матчем против первой ракетки мира Арины Соболенко на старте Уимблдона



“Знаете, я почти никогда об этом не говорила, но в моей карьере не было ни одного матча, после которого я бы подумала, что меня действительно переиграли. Я всегда думала: “Я могла сыграть лучше”, или: “У соперницы не было ничего, с чем я не справлялась, просто у меня не пошло”. Никогда не чувствовала, что кто-то меня перебил. Возможно, кто-то превосходил меня в движении, особенно когда я была травмирована, но я всегда ощущала, что по уровню игры нахожусь наравне с остальными.

У меня был хороший юниорский опыт – я входила в топ-5 мира, и все говорили, что уже тогда играю на уровне топ-100. Я сама в это верила, и до сих пор верю. Думаю, у меня одна из лучших подач в туре, у меня тяжёлый форхенд. Есть множество компонентов, которых нет даже у топ-теннисисток. Я часто вспоминаю об этом, и когда выхожу на матч, думаю: “А почему бы и нет?”

24-летняя Карсон Бренстайн впервые сыграет в основной сетке турнира Grand Slam после того, как прошла три раунда квалификации на Уимблдоне. Канадская теннисистка все матчи выиграла в решающем сете, обыграв поочередно полуфиналистку Ролан Гаррос Лоис Буассон, экс-четвертую ракетку мира Бьянку Андрееску и Ралуку Шербан.

Карсон Бренстайн в этом году провела 41 матч и одержала 27 побед, играя преимущественно на турнирах ITF. В марте она выиграла титул на соревнованиях ITF W50 в Санто-Доминго. Ее высшая позиция в рейтинге WTA – №190.



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