Даллас сохранил на следующий сезон олимпийского чемпиона

НХЛ. Джейми Бенн

Олимпийский чемпион 2014 года и двукратный участник матча Всех звезд НХЛ канадец Джейми Бенн подписал однолетний контракт на 1 миллион долларов с «Даллас Старз». Дополнительные три млн долларов 35-летний нападающий может заработать в качестве бонусов за выступление.

Ветеран мог стать неограниченно свободным агентом 1 июля. В прошлом сезоне Бенн набрал 49 (16+33) очков в 80 играх регулярного сезона и 3 (1+2) пункта в 18 играх плей-офф Кубка Стэнли.

Отметим, что Бенн является игроком с самым большим стажем в составе «Старз» (16 сезонов) их капитаном с 19 сентября 2013 года. Джейми занимает второе место в истории «Старз»/«Миннесота Норт Старз» по количеству игр (1192), голов (399), очков (956) и победных голов (62), а также третье место по результативным передачам (557).

«Джейми воплощает в себе все, что значит быть звездой «Далласа» с тех пор, как его выбрали 18 лет назад», – сказал генеральный менеджер «Старз» Джим Нилл. «Не было сомнений, что Джейми вернется в следующем сезоне, и мы рады как за нашу организацию, так и за болельщиков, что он продолжит вести команду в нашем стремлении выиграть Кубок Стэнли».

У Бенна 80 (28+52) очков в 120 играх плей-офф за карьеру, что является третьим показателем в истории франшизы после Майка Модано (145) и Брайана Беллоуза (83).

Ранее «Даллас» подписал четырехлетний контракт с 34-летним форвардом Мэттом Дюшеном на 18 миллионов долларов (4,5 миллиона долларов в год).

sport.ua