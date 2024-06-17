Галле. Хуркач стартовал с победы на двух тай-брейках, Кёпфер прошёл во второй круг после отказа Оже-Альяссима

Результаты первого игрового дня на турнире ATP 500 в Германии

Галле, Германия • 17-23 июня • трава • €2,411,390

Действующий чемпион: Александр Бублик (Казахстан)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Фабиан Марожан (Венгрия) — Роман Сафиуллин (-) 7:5, 4:6, 6:1

Даниил Медведев (-, 3) — Нуну Боржеш (Португалия) 7:6(4), 6:4

Чжан Чжичжэнь (Китай) — Себастьян Офнер (Австрия) 7:6(8), 6:7(3), 6:4

Хуберт Хуркач (Польша, 5) — Флавио Коболли (Италия) 7:5, 7:6(2)

Доминик Кёпфер (Германия, WC) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) 6:4, 4:3 (отказ)

Лоренцо Сонего (Италия) — Миомир Кецманович (Сербия) 7:6(6), 7:6(5)

Хуберт Хуркач пятый раз принимает участие на турнире в Галле. Отметим, что два года назад представитель Польши выиграл здесь одиночный трофей, который является единственным для него на траве.

Доминик Кёпфер (№70 ATP) пятый раз в этом сезоне обыграл соперника из топ-20, и в целом эта победа стала для немецкого теннисиста девятой в карьере в подобных встречах.

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