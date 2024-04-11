Кубок Билли Джин Кинг. Аргентина одержала разгромную победу над Эквадором и выиграла второй матч

Результаты второго игрового дня в зоне Америка командного турнира
Первая группа • Америка
Богота, Колумбия • 9-13 апреля • грунт
ГРУППА А
Аргентина 3-0 Эквадор
Мартина Капурро Таборда — Валентина Понсе Серрано 6:2, 6:2
Хулия Риэра — Таня Изабель Андраде Сабандо 6:0, 6:1
Карле/Эстабле — Андраде Сабандо/Ромеро 6:1, 6:2
Колумбия 1-2 Чили
Юлиана Лисарасо — Антония Вергара Ривера 6:1, 4:6, 7:5
Мария Паулина Перес-Гарсия — Даниэла Сегель 1:6, 3:6
Лисарасо/Перес-Гарсия — Лабрана/Сегель 1:6, 6:7(4)
Перу 1-2 Венесуэла
Франческа Мария Буниковска — Ванеса Суарес 6:4, 7:6(3)
Ромина Ккуно — Андреа Гамис 4:6, 0:6
Ккуно/Магина Буниковска — Гамис/Суарес 4:6, 2:6
>>> РЕЗУЛЬТАТЫ ЗОНАЛЬНОГО ТУРНИРА АМЕРИКА: ДЕНЬ 1