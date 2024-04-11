<img title="Жирона снова признала Довбика лучшим игроком луны" src="/wp-content/uploads/2024/04/815cc28d67fb4ec5991edd822e670b06.jpg" alt="Жирона снова признала Довбика

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Украинский нападающий Артем Довбик признан лучшим игроком Жироны в марте.

О том, что звездный форвард в четвертый раз удостоился этой награды (ранее также выигрывал в ноябре, декабре и январе), каталонский клуб объявил в своем Twitter.

В прошлом месяце Артем провел за Жирону 4 матча в Ла Лиге. В поединке с Бетисом, который состоялся 31 марта, украинец внес весомый вклад в победу команды, реализовав пенальти и выход один на один после передачи от Порту. матчах Ла Лиги. Сейчас он делит первое место в бомбардирской гонке с Джудом Беллингемом и Анте Будимиром. В последнее время появилось немало слухов о летнем трансфере украинской голевой машины. В частности, Довбика сватают в Челси, другие источники сообщают об интересе к нему со стороны Барселоны.

champion.com.ua