Элканн процитировал Хэмилтона в письме акционерам

Джон Элканн, президент Ferrari и глава холдинга Exor, контролирующего экономику итальянской компании, направил традиционное письмо его акционерам, в котором процитировал Льюиса Хэмилтона.

«На фоне успехов важно помнить слова Льюиса Хэмилтона: "В гонках всегда, каждый день, нужно продолжать учиться. Всегда можно добиться улучшений, и я думаю, что это относится ко всем сферам жизни", – приводит текст письма Gazzetta dello Sport. – Его слова заставляют вспомнить такие ценности Exor, как честолюбие и самокритичность.

В 2024 году мы ускорим движение к нашей цели, состоящей в том, чтобы укрепить позиции наших компаний… Команда Ferrari показывает хороший пример такого прогресса, ведь в начале нового сезона в Формуле 1 её гонщики уже семь раз поднимались на подиум.

Мы смотрим вперёд, предвкушая новые победы, которых достигнем вместе с нашими клиентами, болельщиками и всеми сотрудниками Ferrari под руководством Бенедетто Виньи и его команды менеджеров, но при этом стараемся не отрываться реальности… За пределами гоночных трасс компания Ferrari продолжает показывать исключительно высокие финансовые результаты, превышающие прогнозы. Наши доходы выросли на 17% и достигли 6 миллиардов евро, а чистая прибыль впервые превысила 1 миллиард, увеличившись на 34%».

Разумеется, Элканн, сославшись на семикратного чемпиона мира, таким образом напомнил акционерам Exor, что со следующего года Хэмилтон станет гонщиком Ferrari – президент компании надеется, что это позволит Скудерии добиться упомянутых выше «новых побед». А пока письмо заканчивалось фотографией, сделанной после финиша Гран При Австралии, запечатлевшей победный дубль Карлоса Сайнса и Шарля Леклера.

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