Страсбург. Аддад Мая впервые за год обыграла соперницу из топ-10 и сыграет против Рыбакиной в 1/2 финала

Результаты четвертьфинальных матчей на турнире WTA 500 во Франции



Страсбург, Франция • 18-24 мая • грунт • $1,064,510

Действующая чемпионка: Мэдисон Кис (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Даниэль Коллинс (США) – Анна Калинская (-) отказ

Людмила Самсонова (-, 8) – Паула Бадоса (Испания, 3) 6:4, 3:6, 6:4

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) – Магда Линетт (Польша) 7:5, 6:3

Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 9) – Эмма Наварро (США, 2) 3:6, 7:6(3), 6:2

Даниэль Коллинс в полуфинале попробует сравнять счет в личных противостояниях с Самсоновой, которой уступила в 2023 году на турнире в Вашингтоне.

Беатрис Аддад Мая (№23 WTA) впервые с апреля прошлого года обыграла соперницу из топ-10 рейтинга и в целом это ее 12-я победа в подобных встречах. Дальше бразильянка сыграет против Елены Рыбакиной, с которой трижды встречалась в 2023 году одержала две победы.

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