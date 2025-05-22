Главный тренер Шторма: «Не смогли договориться только с Тимченко»

ХК Шторм. Руслан Борисенко на тренерском мостике

Одесский Шторм, который в новом чемпионате Украины будет возглавлять 42-летний Руслан Борисенко, сохранил костяк команды на следующий сезон.

«Первоочередной задачей клуба было сохранить костяк команды, что вместе с руководством «Шторма» мы успешно и сделали. Не смогли договориться только с нападающим Святославом Тимченко, который перешёл в «Сокол». При этом селекция относительно новых игроков продолжается. Команда пока в отпуске, а сборы планируем в начале августа», – сообщил Sport.ua наставник одесситов Руслан Борисенко.

Напомним, что «Шторм» под руководством Александра Бобкина в дебютном сезоне пробился в плей-офф, но в полуфинале одесситы «всухую» проиграли серию «Киев Кэпиталз» (0–4).

sport.ua