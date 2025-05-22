Берман: Впереди трудный уик-энд, но я в предвкушении

Гонщик Haas Оливер Берман проводит в чемпионате мира свой первый полный сезон и в Монако за рулём машины Формулы 1 никогда не выступал, поэтому понимает, что легко ему не будет…

Оливер Берман: «Я в восторге от того, что мне предстоит выступить в Гран При Монако, ведь в прошлом году, когда я ещё гонялся в Формуле 2, именно с этой трассой связаны одни из самых ярких впечатлений сезона. Теперь я вновь сюда возвращаюсь, но теперь пилотирую машину Формулы 1, и это будет совершенно особенный опыт.

Безусловно, нам предстоит трудный уик-энд, ведь на этой уличной трассе нас ждут испытания уникального характера, но я уже в предвкушении. Если говорить о двух обязательных пит-стопах, то это новое правило, конечно, повлияет на ход событий гонки, сделав их очень интересными.

При этом я считаю, что вплоть до квалификации мы не будем знать, как действовать, ведь тактика зависит о того, с какой позиции ты стартуешь. Поэтому будем надеяться, что мы сможем хорошо выступить в субботу, после чего нам предстоит как следует потрудиться, чтобы определиться, что и как мы будем делать в воскресенье.

Разумеется, на этой трассе вам нужна удача, но я твёрдо убеждён, что это зависит только от тебя самого – хотя, например, не могу сказать, что в минувший уик-энд в Имоле мне везло, просто кое-то пошло не так, как надо. В любом случае, «удача» – слишком сильное слово. Я не так уж сильно верю в этот фактор, но если и хочется, чтобы тебе где-то повезло, то в Монако».

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