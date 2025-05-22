Бублик перешел из Кривбасса в Киев-Баскет. Игрок был признан самым прогрессирующим в Суперлиге FAVBET-2024/25

21-летний Михаил Бублик в минувшем сезон стал лучшим скорером чемпионата

Баскетболист Кривбасса Михаил Бублик официально стал игроком Киев-Баскета.

В минувшем сезоне, выступая за Кривбасс, Бублик в среднем проводил на площадке свыше 33 минут, набирая 19,8 очка (что позволило стать лучшим скорером Суперлиги), делал 4,3 подбора и отдавал 2,9 передачи. Его рейтинг эффективности составлял 14,9 (топ-10).

По итогам сезона Бублик был признан самым прогрессирующим игроком в Суперлиге FAVBET-2024/25.

21-летний баскетболист восемь раз попадал в символические сборные игровых недель — это наибольший показатель среди всех игроков Суперлиги.

Киев-Баскет в завершившемся сезоне вышел в финал плей-офф, где в напряженной серии из трех матчей уступил Днепру.

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