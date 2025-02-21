Багатскис: Если мы не выкладываемся на 100% в каждом матче, то выглядим клоунами со стороны

Сегодня сборная Украины потерпела поражение от Словении (71:84), лишившись шансов выйти на Евробаскет-2025

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис прокомментировал поражение своей команды от Словении (71:84) в матче пятого тура квалификации на Евробаскет-2025.

«Для нас это был первый из двух шансов выйти в основную стадию Евробаскета. Мы провели четыре тренировки. На тренировках мы отрабатывали атакующие и оборонительные комбинации, которые были со мной и моим предшественником. Не важно, как вы готовитесь. Если команда играет мягко без физического баскетбола… В некоторых моментах наши решения казались мне смешными, но таков уровень игроков».

«В обороне с самого начала они играли произвольно. 18 потерь, 13 неточных штрафных. В этом случае вы должны быть идеальны в нападении, чтобы перекрыть это и остаться в игре. Штрафные удары нужно забивать на высоком уровне, ты тренируешь их каждый день, иногда дважды. Но в то же время мы позволили лучшему игроку соперника бросать с двух метров. Этому нет оправданий, надеяться на его промахи невозможно. Опять же, если ты допускаешь ошибки в обороне, ты должен быть идеален в атаке. Это часть нашей работы».

«Мы должны продемонстрировать, что у нас есть достоинство. В последней игре в Португалии необходимо показать, что мы можем что-то сделать в баскетболе. Я не хочу оправдываться и говорить, что предыдущий тренер был плохим и является виновником всех проблем в украинском баскетболе. Сейчас он уволен, нужно брать на себя ответственность. Игроки должны играть и получать удовольствие от баскетбола. Сегодня временами мы играли так, как будто работали на заводе».

«Баскетбол – это вся наша жизнь. Если мы не выкладываемся на 100% в каждом матче, то выглядим клоунами со стороны. Мы должны определить свой текущий уровень, чтобы выйти на новый. Это самое главное. Мы должны гордиться и получать удовольствие от того, что мы делаем. Мы играем за страну».

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Напомним, что Айнарс Багатскис возглавил сборную Украины в конце 2024 года (ранее латвийский специалист уже возглавлял национальную команду в период с 2019 по 2022 год).

В ноябре прошлого года в квалификации на Евробаскет-2025 Украина еще под руководством Виталия Степановского проиграла дважды Израилю (73:86 и 75:88). В феврале 2024 года сине-желтые также уступили на выезде Словении (73:87), а затем проиграли Португалии (77:79).

Сборная Украины уже лишилась шансов пробиться на Евробаскет-2025. Заключительный матч квалификации команда Айнарса Багатскиса проведет 24 февраля на выезде против Португалии.

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