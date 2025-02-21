Экс-первая ракетка мира в паре: “Теннис – это не только рейтинги и призовые. Это жизни, которые он меняет, и возможности, которые он создает”

Бывшая первая ракетка мира в паре и чемпион парного Australian Open-2024 индийский теннисист Рохан Бопанна отреагировал на мнение американца Райли Опелки, который заявил, что парный теннис нужно полностью отменить, потому что его никто не смотрит.



“Для всех, кто пренебрежительно относится к парному теннису – поймите одно: играя в паре и зарабатывая этим на жизнь, я получил возможность отдавать обратно и помогать там, где это действительно имеет значение. Это помогло детям из неблагополучных семей открыть для себя теннис, дало образование более чем 30 девочкам, позволило создать академию, которая воспитывает будущих чемпионов.

И знайте, тем, кто получил эти возможности, абсолютно неважно, поступает поддержка из одиночного или парного тенниса. Важно только одно – это меняет жизни.

Но есть те, кто, находясь в привилегированном положении, просто сидят и рассуждают, кто заслуживает больше, а кто меньше. Они не видят всей картины – настоящего влияния этого спорта.

Теннис – это не только рейтинги и призовые. Это двери, которые он открывает, жизни, которые он меняет, и возможности, которые он создает. Если ты не можешь уважать это, значит, ты не уважаешь саму игру”.

Мнение Рохана Бопанны поддержал также итальянец Андреа Вавассори, который написал эмоциональный пост в своих социальных сетях, заявив, что парный теннис не продвигается среди болельщиков.

btu.org.ua