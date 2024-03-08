Американец Майк Джеймс стал лучшим снайпером в истории Евролиги (видео)

На его счету — 4 464 очка

Американский разыгрывающий Монако Майк Джеймс стал лучшим скорером в истории Евролиги.

Рекордное достижение покорилось Джеймсу в матче 28-го тура между Монако и Црвеной Звездой (98:80). В середине второй четверти американец провел рекордный бросок со средней дистанции, после чего встреча была приостановлена для поздравлений игроку.

В отчетной игре Джеймс набрал 20 пунктов. В активе американца 4 464 очка в 271 матче Евролиги, что сделало его абсолютным рекордсменом. Позади Майка — грек Василис Спанулис (4 455).

Монако с показателем 18-10 идет на третьем месте в турнирной таблице Евролиги и имеет все шансы досрочно квалифицироваться в плей-офф.

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