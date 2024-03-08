Атлетико продлил контракт с 34-летним экс-защитником Челси

Мадридцы занялись продлением истекающих соглашений
The Athletic
Защитник мадридского "Атлетико" Сесар Аспиликуэта продлил трудовое соглашение со столичным клубом.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter), 34-летний латераль уже подписал новый контракт с "матрасниками", рассчитанный до июня 2025 года.
Напомним, что вчера также появлялась информация о продлении контракта со Стефаном Савичем.
Аспиликуэта перешёл в "Атлетико" на правах свободного агента минувшим летом.