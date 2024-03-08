Тайсон ФЬЮРИ: «Я разобью Нганну лицо в клетке»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Обладатель пояса WBC в хевивейте Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) намекнул, что может сменить ринг на клетку, чтобы сразиться с бывшей звездой MMA Франсисом Нганну в матче-реванше.

«После того, как я дважды побью Александра Усика и разберусь с Джошуа, если он выиграет у Нганну, Я хочу выйти с Франсисом в клетку в маленьких перчатках.

Я готов к этому на 100 процентов. А то он вчера болтал всякую чушь о том, что бокс меня защищает. Я так не думаю. Думаю, я разобью ему лицо в клетке», – сказал Фьюри.

Ранее Нганну пообещал, что «снова вытрет ринг задницей Тайсона».

Фьюри сразился с Нганну в октябре 2023 года, одержав победу раздельным решением судей, побывав в нокдауне.

Бой Джошуа – Нганну состоится вечером 8 марта в Эр-Рияде. Запланировано 10 раундов.

sport.ua