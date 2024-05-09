ФОТО. Как выглядел Фьюри перед боем с Нганну и перед поединком с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) гораздо более серьезно отнесся к подготовке к бою против чемпиону WBA, WBO, IBO и IBF в хевивейте Александра Усика (21-0, 14 КО), чем к своему предыдущие поединку проти экс-чемпиона UFC Франсиса Нганну. Это отметимл известный обозреватель бокса Майкл Бенсон, опубликовав фото для сравнения.

Изначально самый ожидаемый бой 2024 года между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри планировался на 17 февраля, но британец получил травму в тренировочном лагере. Новая дата поединка – 18 мая 2024 года.

Отметим, что Фьюри победил Нганну по очкам раздельным решением судей, побывав в нокдауне.

sport.ua