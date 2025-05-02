«Он волновался». В команде Дюбуа заявили, что смогли задеть за живое Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

19 июля состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) – на ринге встретятся украинский боксер Александр Усик (23–0, 14 КО) и британец Даниель Дюбуа (22–2, 21 КО).

После официального анонса предстоящего боя, между командами боксеров возникло напряжение – представители Дюбуа начали обвинять Усика в нечестной победе в первом противостоянии. Бывший боксер Джордж Фокс, который помогает Даниелю, рассказал о своем разговоре с украинцем:

«Я поприветствовал его и сказал, что то, чего достиг Усик, невероятно. Но он предложил выйти на улицу и провести бой «стенка на стенку». Ему не понравился мой ответ. Прошла минута, и Усик выглядел очень взволнованным. Он переживал. Вы ведь это видели. Мы смогли задеть его за живое», – заявил Фокс.

Дюбуа и Усик проведут реванш – впервые боксеры встретились на ринге в августе 2023 года. В том противостоянии украинский боксер нокаутировал оппонента в девятом раунде.

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sport.ua