Усик проведет бой по правилам ММА. Переговоры с соперником прошли успешно

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

19 июля состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) – на ринге встретятся обладатель титулов WBC, WBO и WBA Александр Усик (23–0, 14 КО) и чемпион мира по версии IBF Даниель Дюбуа (22–2, 21 КО).

После этого поединка украинский боксер намерен провести бой по правилам смешанных единоборств с американским блогером Джейком Полом. Об этом заявил промоутер Накиса Бидариан:

«У нас было несколько разговоров с командой Усика, все прошло очень позитивно. Теперь все зависит от сроков. Джейк достаточно сумасшедший, чтобы выйти в октагон, Александр также заинтересован в этом. Нужно просто найти время, чтобы оба боксера были свободными.

Мы поддерживали украинца, когда он дрался с Дюбуа в Польше. Там и познакомились с Александром и его командой. Первые разговоры о нашем поединке начались три или четыре месяца назад, когда Александр сказал, что хочет встретиться с Джейком», – сообщил промоутер Пола.

Бывший соперник Усика проведет титульный поединок в супертяжелом весе

sport.ua