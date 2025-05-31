Лишь во второй раз в истории ЛЧ/КЕЧ финалист турнира так быстро забил два гола

В решающей встрече ПСЖ дважды отличился в воротах "Интера" до 20-й минуты. Лишь в одном финале Лиги чемпионов или Кубка европейских чемпионов команда забивала 2 гола еще быстрее.

Финалисты ЛЧ/КЕЧ, которые быстрее всего забивали 2 мяча

1955/56 Реал (Мадрид) 0:2 Реймс – 10';

2024/25 ПСЖ 2:0 Интер – 20';

1961/62 Бенфика 0:2 Реал (Мадрид) – 23';

1988/89 Стяуа 0:2 Милан – 27’;

1959/60 Реал (Мадрид) 2:1 Айнтрахт (Франкфурт) – 30';

1960/61 Бенфика 2:1 Барселона – 32';

1996/97 Боруссия (Дортмунд) 2:0 Ювентус – 34';

2004/05 Милан 2:0 Ливерпуль – 39’;

1968/69 Милан 2:0 Аякс – 40'.

На 63-й минуте "принцы" установили счет 3:0.

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