Севилья хочет арендовать полузащитника Арсенала

Об этом сообщает Football London

Фото — Getty Images/Global Images Ukraine

Альберт Самби Локонга три года назад перешел из "Андерлехта" в "Арсенал". С тех пор игрок провел если и играл в АПЛ, то в арендованных клубах как "Кристал Пэлас" или "Лутон Таун". Теперь бельгийского полузащитника может ждать еще один переезд, но уже за пределами Англии.

Сообщается, что Локонга согласовал личные условия с "Севильей", чтобы присоединиться к ним в сезоне 2024/25. Испанский клуб согласен заплатить 3 млн евро за переход на правах аренды, и понятно, что единственной проблемой в сделке является то, что "Арсенал" хочет включить обязательную опцию выкупа, в то время, как представители Ла Лиги хотят, чтобы она была необязательной.

Добавим, что в прошлом сезоне Самби Локонга в "Лутоне" провел 19 матчей, где отметился голом и 3 передачами.

www.ua-football.com