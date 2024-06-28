Уимблдон. Впервые в истории турнира сразу три украинские теннисистки попали в посев в одиночной сетке соревнований

Организаторы травяного «мэйджора» объявили посев на турнир этого сезона

У мужчин в первую восьмерку сеяных вошли: Янник Синнер (Италия, 1), Новак Джокович (Сербия, 2) Карлос Алькарас (Испания, 3), Александр Зверев (Германия, 4), Даниил Медведев (-, 5), Андрей Рублев (-, 6), Хуберт Хуркач (Польша, 7) и Каспер Рууд (Норвегия, 8).

У женщин топ-8 посева составили: Ига Швёнтек (Польша, 1), Коко Гауфф (США, 2), Арина Соболенко (-, 3), Елена Рыбакина (Казахстан, 4), Джессика Пегула (США, 5), Маркета Вондроушова (Чехия, 6), Жасмин Паолини (Италия, 7) и Чжэн Циньвэнь (Китай, 8).

Вошли в число 32-х сеяных и три украинские теннисистки: Марта Костюк (№18), Элина Свитолина (№21) и Даяна Ястремская (№28). Это первый случай в истории Уимблдона, когда в посев попали сразу три представительницы Украины. Ранее в этом сезоне, наши теннисистки установили подобное достижение и на других «мэйджорах». На Australian Open это были Элина Свитолина, Ангелина Калинина и Леся Цуренко, а на Roland Garros — те же теннисистки, что и на Уимблдоне.

Жеребьевка основной сетки соревнований в одиночном разряде состоится сегодня. Оперативно узнать первых соперниц для украинских теннисисток можно будет в нашем канале в Телеграм.

Напомним, что вчера украинки установили новое национальное достижение на турнирах Grand Slam.

btu.org.ua