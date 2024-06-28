Льюис Хэмилтон: Пламя ещё определённо горит

На прошлой неделе в Барселоне Льюис Хэмилтон впервые в сезоне поднялся на подиум. В Австрии гонщик Mercedes говорил о том, что такой результат свидетельствует о прогрессе команды.

Льюис Хэмилтон: «Приятно проводить такие гонки, как в Барселоне. Не всегда бывает возможность провести гонку, в которой ты можешь работать локтями и проводить классные обгоны, но в Барселоне мне очень понравилось. На протяжении многих лет я сильно выступаю на испанской трассе.

Пламя ещё определенно горит, так что команде остаётся его поддерживать и поставлять для него топливо.

Я считаю, что сейчас вся наша команда находится на подъёме. Не обязательно на пике формы, но у всех в команде огромная энергия. Теперь мы знаем направление, в котором должны работать, и лично мне приятно вернуться на конкурентоспособный уровень. Я не хочу забегать вперёд, а просто хочу продолжать работать в выбранном направлении.

Обычно в начале уик-энда наша машина была не очень быстра, но мы над этим много работали, и в Монреале с первого круга поехали быстро. Возможно, это единичный случай – завтра узнаем. Но мне нравятся уик-энды со спринтом, поскольку они не дают много времени на адаптацию».

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