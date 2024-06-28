Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира британец Энтони Джошуа высказался о бое-реванше между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

«Победит ли Тайсон в реванше? Нет, он ни в коем случае не сможет одолеть Усика. Не то чтобы я недостаточно от него увидел в первом поединке, у него были хорошие моменты в первом бою, но я просто считаю, что Тайсону не удастся победить украинца. Я не обесцениваю Тайсона, он смог подняться на вершину, однако я думаю, что Усик просто более сильный боксер», – сказав Джошуа.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua