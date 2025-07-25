В Red Bull Powertrains произойдут перестановки

До 9 июля созданная в 2021 году компания Red Bull Powertrains, переманившая многих сотрудников Honda и Mercedes и создающая первую силовую установку Red Bull для 2026 года, работала под руководством Кристиана Хорнера. После его увольнения будет сформирована новая структура управления.

Ожидается, что преемник Хорнера в Red Bull Racing Лоран Мекис возьмет на себя роль исполнительного директора Red Bull Powertrains, а непосредственным руководством займётся бывший сотрудник Mercedes Бен Ходжкинсон. До сих пор он занимал пост технического директора Red Bull Powertrains, а сейчас фактически возглавит моторостроительное подразделение.

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