Тони Беллью одним словом отреагировал на тусовку Дюбуа перед боем с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Дюбуа

В ночь на 20 июля в Лондоне состоялся вечер бокса, в главном событии которого встретились представители супертяжелого веса. Вечер бокса был организован влиятельным промоутером Фрэнком Уорреном.

На ринге сошлись обладатель титулов WBC, WBO и WBA Александр Усик и чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа. Украинский боксер нокаутировал соперника в пятом раунде и в третий раз в карьере завоевал все четыре пояса.

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После поединка в сети появилось видео, на котором Даниэль Дюбуа за несколько часов до боя с Александром Усиком находится на вечеринке, организованной его отцом. На эту информацию одним словом отреагировал британский боксер и экссуперник Усика Тони Беллью:

«Безумие», – написал он в комментариях к новости.

sport.ua