ОФИЦИАЛЬНО. Определен следующий соперник Усика. Известна дата мегафайта

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик (23-0, 14 КО) и британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) договорились о проведении очного поединка.

Промоутерская компания британца Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions сообщила, что поединок пройдет 19 июля на легендарном стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Александр Усик в настоящее время является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO, WBA и IBO, а Даниэль Дюбуа владеет поясом IBF.

На кону боя будут стоять все пояса хевивейта и звание абсолютного чемпиона мира.

Усик подтвердил информацию о проведении этого боя на своей официальной странице в Инстаграме.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua