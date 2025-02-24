Аль-Шейх попал в громкий скандал на шоу бокса в Эр-Рияде. Что случилось?

Getty Images/Global Images Ukraine. Турки Аль-Шейх

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 22 февраля состоялся бой за титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе (до 72,6 кг). Британец Хамза Шираз (21-0, 17 КО) провел бой против доминиканца Карлоса Адамеса (24-1, 18 КО).

Бой завершился вничью. Адамес сохранил титул чемпиона.

Сети заполонило видео, как руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх во время поединка подошел к Ширазу и показал, что он проигрывает в два раунда на записках судей. Этот эпизод зафиксировали на видео фанаты.

Этот момент вызвал негативную критику у фанатов бокса. Турки обвинили в коррупции.

sport.ua