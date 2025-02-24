Пьер Гасли: У нас появился командный дух

Пьер Гасли уверен в том, что советник команды Флавио Бриаторе и её руководитель Оливер Оукс приведут команду Alpine к успеху…

Пьер Гасли: «Когда я пришёл в команду, ей не хватало стабильности, но я очень доволен переменами, которые произошли с приходом Оливера и Флавио. Изменился подход, появился командный дух – мы движемся в верном направлении, все отделы, каждый человек работают на результат, делая максимум возможного.

Эффект был заметен уже в прошлом году. Мы начали сезон крайне плохо, но смогли серьёзно прибавить. Я редко видел такое в Формуле 1.

Флавио – гонщик. Он в Формуле 1, чтобы побеждать. Я в Формуле 1, чтобы побеждать. Оливер здесь, чтобы вести команду к победе. Это займет время, но мы все вместе движемся в цели.

В Формуле 1 нужно сильное руководство, которое точно знает, куда направлять команду. При штате в 1500 человек важно быть единым механизмом, и высшее руководство определяет вектор и цель нашего развития.

Бриаторе давно в нашем спорте, он отлично знает, как здесь всё устроено. Да, времена изменились, но его преданность делу, нацеленность на успех и мотивация остались прежними. Для нас это очень важно».

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