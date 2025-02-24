Лугано. Сачко уверенно выиграл финал квалификации и сыграет в основной сетке против лидера посева

Украинский теннисист Виталий Сачко сыграет в основной сетке “челленджера” в Швейцарии



Лугано, Швейцария • 24 февраля – 2 марта • хард (зал) • €91,250

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Виталий Сачко (№388 АТР) финале квалификации за 1 час и 16 минут обыграл французского теннисиста Тома Периса (№456 АТР) – 6:1, 6:3. За поединок украинец подал шесть эйсов, допустил две двойных ошибки, сделал четыре брейка, и не дал сопернику заработать хотя бы один брейк-поинт.

В первом круге Сачко сыграет против лидера посева Рафаэля Колиньона (№98 АТР). На прошлой неделе 23-летний бельгиец выиграл крупный “челленджер” во Франции, проиграв лишь один сет за пять матчей, и сегодня дебютировал в топ-100 мирового рейтинга.

btu.org.ua