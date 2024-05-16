Рим. Табило выиграл восьмой матч подряд и впервые прошел в полуфинал «Мастерса», где сыграет против Зверева

На турнире ATP Masters 1000 в Италии определилась первая пара полуфиналистов

Рим, Италия • 8-19 мая • грунт • €8,862,111

Действующий чемпион: Даниил Медведев (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвёртый круг

Александр Зверев (Германия, 3) — Тэйлор Фритц (США, 11) 6:4, 6:3

Алехандро Табило (Чили, 29) — Чжан Чжичжэнь (Китай) 6:3, 6:4

Александр Зверев одержал пятую победу в восьмом матче против Тэйлора Фритца (впервые сыграли на грунте). Немецкий теннисист одержал 130-ю победу в основной сетке «Мастерса» и 21-й раз в карьере сыграет в полуфинале на турнире АТР 1000 (9-й раз на грунте). В Риме это будет четвертый полуфинал для Зверева.

Алехандро Табило взял реванш у Чжан Чжичжэня за поражение в квалификации Уимблдона в 2021 году и впервые в карьере прошел в полуфинал «Мастерса». Чилийский теннисист продлил свою победную серию до восьми матчей — перед стартом в Риме он стал чемпионом «челленджера» в Экс-ан-Провансе. Табило стал первым представителем Чили на этой стадии турнира АТР 1000, после Фернандо Гонсалеса в 2009 году. Напомним, что в третьем круге чилиец победил первую ракетку мира Новака Джоковича.

Александр Зверев и Алехандро Табило впервые сыграют друг с другом.

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