Бостон украинца Михайлюка вышел в полуфинал плей-офф НБА

Селтикс триумфовали над Кливленд Кавальерс

В ночь на 16 мая состоялись два матча 1/4 финала плей-офф НБА.

Бостон Селтикс добыл четвертую победу в противостоянии с Кливленд Кавальерс — 113:98 — и вышел в полуфинал плей-офф. Украинский защитник Селтикс Святослав Михайлюк участия в отчетном матче не принимал.

НБА. Плей-офф. 1/4 финала

Бостон Селтикс — Кливленд Кавальерс — 113:98 (28:28, 30:24, 27:26, 28:20)

Счет в серии — 4:1

Оклахома-Сити Тандер — Даллас Маверикс — 92:104 (22:24, 22:30, 23:25, 25:25)

Счет в серии — 2:3

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