Реакція Джоша Гарта на обмін Мікела Бріджеса в «Нікс» вже завірусилася в мережі

26 червня «Бруклін» обміняв свого лідера Мікела Бріджеса в «Нью-Йорк» на Бояна Богдановича. Деталі трейду ТУТ.

Захисник «Нікс» Джош Гарт одразу ж виклав фото Мікела в Інстаграм-сторіз. Його реакція відразу ж завірусилася в мережі.

В твіттері Гарт залишив повідомлення «YO WE FUCKING LIT» («Ей, ми у вогні»).

Також лідери «Нью-Йорка» Джейлен Брансон, Донте Дівінченцо, Гарт та новачок Бріджес вже поспілкувалися про майбутнє команди.

Цікаво, що на початку червня Мікел кликав Джоша Гарта до себе у «Бруклін» 👇

Фото: Robert Sabo, Elsa

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