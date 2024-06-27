Реакція Джоша Гарта на обмін Мікела Бріджеса в «Нікс» вже завірусилася в мережі

26 червня «Бруклін» обміняв свого лідера Мікела Бріджеса в «Нью-Йорк» на Бояна Богдановича. Деталі трейду ТУТ.
Захисник «Нікс» Джош Гарт одразу ж виклав фото Мікела в Інстаграм-сторіз. Його реакція відразу ж завірусилася в мережі.
В твіттері Гарт залишив повідомлення «YO WE FUCKING LIT» («Ей, ми у вогні»).
Також лідери «Нью-Йорка» Джейлен Брансон, Донте Дівінченцо, Гарт та новачок Бріджес вже поспілкувалися про майбутнє команди.
Цікаво, що на початку червня Мікел кликав Джоша Гарта до себе у «Бруклін» 👇
Фото: Robert Sabo, Elsa