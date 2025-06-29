ЛеБрон Джеймс согласился на контракт с Лейкерс на сумму 52,6 миллиона долларов за год

Легендарный форвард проведет свой 23-й сезон в НБА

Легендарный форвард ЛеБрон Джеймс согласился на контракт с Лос-Анджелес Лейкерс на сумму 52,6 миллиона долларов за сезон-2025/26.

Напомним, в 2024 году Джеймс согласовал договор с клубом на два следующих сезона. 40-летний форвард подтвердил свое намерение остаться в команде, и станет первым игроком в истории, который проведет 23 сезона в НБА.

По ходу прошедшего сезона ЛеБрон установил много рекордов и достижений. Он стал первым баскетболистом, который оформил 40+ очков в возрасте более 40 лет в более чем одном матче за карьеру, затем первым в истории НБА набрал более 41 тысячи очков, после чего побил два подряд рекорда Карима Абдул-Джаббара — превзошел легенду Лейкерс сначала по количеству сыгранных минут в регулярном чемпионате и по числу матчей в НБА с 10+ набранными очками.

Впоследствии легендарный баскетболист вышел на первое место по количеству матчей с 30 или более набранными очками в регулярном чемпионате НБА (563) за всю историю, обойдя Джордана. Также Джеймс стал самым возрастным игроком в истории НБА, которому покорился трипл-дабл с 20 очками, а в марте ЛеБрон стал первым игроком в истории НБА, который набрал 50 тысяч очков за карьеру. Напоследок, Джеймс побил собственный рекорд самого возрастного игрока, который набрал более 35 очков в матче плей-офф НБА.

Лейкерс занял третье место в Западной конференции НБА. В плей-офф команда ЛеБрона уже в первом раунде проиграла Миннесоте.

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