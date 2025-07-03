Лучшие новички драфта НБА-2025: кто удивит?

Драфт НБА 2025 года стал одним из самых обсуждаемых за последнее десятилетие — и не только из-за результатов лотереи. Хотя «Даллас Маверикс» имели менее 2% шансов получить первый пик, именно им достался выбор №1. Это сразу породило волну слухов о якобы «сценарии», согласно которому Лука Дончич якобы перейдёт в «Лейкерс», а «Мавс» получат нового лидера. Но, теориями заговора — в сторону. Драфт оказался по-настоящему насыщенным на таланты. Ниже — самые интересные новички, за которыми точно стоит следить. Материал подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

Купер Флэгг («Даллас Маверикс»)

Самый яркий выбор драфта — Купер Флэгг, форвард, которого «Даллас» забрал под первым номером. Это не просто «проспект», а игрок, который может стать новым лицом франшизы уже в ближайшие годы. У Флэгга отличные показатели в защите (блоки, перехваты), он умеет распределять мяч, стабильно атакует издали и чувствует игру как настоящий лидер. Если Флэгг впишется в систему «Маверикс», его сравнение с будущими звёздами будет оправдано.

Дилан Харпер («Сан-Антонио Спёрс»)

Вторым номером «Спёрс» выбрали Дилана Харпера, добавив его к Вембаньяме. Харпер — умный разыгрывающий, который может организовать атаку и помогает команде действовать слаженно. Проблема пока в нестабильной реализации бросков, но потенциал у него колоссальный. Если Дилан подтянет снайперские навыки — может стать новым мотором «Сан-Антонио».

Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс»)

«Сиксерс» сделали ставку на Ви Джея Эджкомба — защитника с хорошей физикой и задатками элитного защитника. Он агрессивен в защите, умеет читать игру и блокировать броски. В атаке пока сыроват, особенно с точки зрения дальних бросков. Но его потенциал как оборонительного игрока уже очевиден — с правильным развитием он может стать основным «оплотом» защиты «Филадельфии».

Кон Книппел («Шарлотт Хорнетс»)

Выбор Кон Книппел для «Хорнетс» — ставка на интеллект и стабильность. Он уверенно действует с мячом, способен брать на себя инициативу и чувствует партнёров. В нападении может быть полезен уже сейчас. Вопросы вызывает только его игра в защите и физическая готовность к уровню НБА. Однако в связке с ЛаМело Боллом и Миллером он может укрепить заднюю линию команды.

Эйс Бэйли («Юта Джаз»)

Пожалуй, самый медийный новичок драфта — Эйс Бэйли, которого выбрали под пятым номером. Его отказ идти в «Сиксерс» обсуждали все. В итоге он оказался в «Юте», где может раскрыться неожиданно ярко. Эйс — мощный форвард с броском и взрывной манерой игры. Если попадёт в ритм — может перерасти в настоящую звезду.

Тре Джонсон («Вашингтон Уизардс»)

«Уизардс» хотели Бэйли, но получили Тре Джонсона. И это совсем не плохо. Он физически готов к НБА, умеет играть под давлением и бросать с сопротивлением. Его слабое место — оборона и нестабильная реализация со средней дистанции. Тем не менее, его плеймейкерские качества и дальний бросок могут быстро дать результат «Вашингтону».

Седрик Кавард («Мемфис Гриззлиз»)

После обмена Дезмонда Бэйна, «Мемфис» выбрал Седрика Каварда — шутера, который бросает с 41% точности из-за дуги. Он может стать третьей атакующей опцией рядом с Морантом и Джексоном. Кавард — не просто замена Бэйна, а, возможно, даже более подходящий игрок для новой философии «Гриззлиз».

Максим Шульга («Бостон Селтикс»)

Выбранный под 57-м номером Максим Шульга — бонус для тех, кто верит в сенсации. Он обладает отличным броском (39% издали), но пока слаб физически и в защите. Эксперты не уверены, что он закрепится в НБА, но у «Селтикс» всегда есть место для сюрпризов. А вдруг?

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